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Hatayspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Hatayspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hatayspor'un golünü Rivas atarken, Alanyaspor'un golü ise Oğuz Aydın'ın penaltıdan kaydettiği golle geldi.

Hatayspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı
23.01.2024 - 19:09,
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Stat: Mersin

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 79 Boudjemaa), Fernandes (Dk. 79 Cengiz Demir), Hodzic (Dk 90+1 Aburjania), Görkem Sağlam (Dk 90+1 Rayane), Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov (Dk. 79 Strandberg)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca (Dk 79 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Lezama (Dk.68 Janvier), Oğuz Aydın, Majileikwa (Dk. 68 Augusto), Coelho, Yusuf Özdemir (Dk. 75 Furkan Bayır), Hadergjonaj

Goller: Dk. 5 Rivas (Hatayspor), Dk. 89 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk 67 Oğuz Aydın, Leroy Fer (Alanyaspor) Dk. 68 Fernandes, Dk. 69 Dadashov Dk. 86 Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Arka direkte Dadashov'un kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

85. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Görkem Sağlam'la mücadelesinde Lima yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

90+6 dakikada ceza sahasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasında uygun durumdaki Leroy Fer'i gördü. Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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