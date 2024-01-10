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Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.

Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı
10.01.2024 - 19:11,  Güncelleme: 19:14
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Stat: Mersin

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 46 Dadashov), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Dk. 78 Hodzic), Rivas (Dk. 69 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Maxim (90+3 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Dragus (Dk. 80 Riascos)

Sarı kartlar: Dk. 51 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 62 Kilama, Dk. 75 Dadashov (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

50. dakikada Hatayspor etkili geldi. Ömer Faruk Beyaz'ın sağdan pasına hareketlenen Görkem Sağlam, ceza sahası dışından gelişine vurdu. Köşeye uzanan kaleci Nita, topu güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Jevtovic, meşin yuvarlağı Nkoulou'ya aşırttı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluşsa da gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.

78. dakikada Lamkel Ze'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Dele-Bashiru, şutunu çekti. Kaleci Nita'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Maxim'in ara pasında kale sahasına giren Markovic'in vuruşunda top, kalecinin müdahalesiyle sağdan kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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