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Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Rivas ve Kappel'in attığı gollerle skor eşitlendi. Hatayspor'da Rivas, Pendikspor'da ise Kappel fileleri havalandırdı.

Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
13.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 16:08
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47.dakikada Ghoulam'ın kullandığı köşe vuruşunda Kilama'nın kafa pası ile kale önünde topla buluşan Rivas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

57.dakikada Midtsjo'nun sağdan ortasında Halil Akbunar'ın sert vuruşunda top kalenin üzerinden auta gitti.

59. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan ortasında defanstan seken vuran Diaby'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

69. dakikada Lamkel Ze'nin soldan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı çeldi.

87. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Thuram'ın şutunu Erce kurtardı.

90+3. dakikada gelişen Pendikspor atağında Aburjania'nın ceza alanı içerisinde ters dokunuşunda topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Kerim Alıcı dk.76), Maksimovic, Kilama (Burak Bekaroğlu dk.76), Ghoulam, Görkem (Aabid dk.81), Aburjania, Hodzic, Ömer Faruk Beyaz (Dele-Bashiru dk.64), Rivas, Dadashov (Lamkel Ze dk.63)

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Joelson Fernandes, Strandberg

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Kappel dk.84), Alpaslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Emre Taşdemir (Thuram dk.61), İbrahim Akdağ (Erdem Özgenç dk.84), Midtsjo, Gökcan Kaya, Halil Akbunar (Endri Çekiçi dk.90+6), Diaby (Romero dk.61), Erencan Yardımcı

Yedekler: Melih Güney, Burak Öğür, Rassoul, Murat Akça

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goler: Rivas (dk.47) (Hatayspor), Kappel (dk.90+3) (Pendikspor)

Sarı kart: Ghoulam, Dele-Bashiru, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor), Alpaslan Öztürk (Pendikspor) - MERSİN

Kaynak: İHA
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