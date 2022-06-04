Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun uzun yıllardır antrenörlük görevini yürüten eski milli futbolcu Gökhan Zan'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Gökhan Zan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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