Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdı

04.06.2022 19:21
Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun uzun yıllardır antrenörlük görevini yürüten eski milli futbolcu Gökhan Zan'a vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, 1 Haziran'da teknik direktör Serkan Özbalta ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Gökhan Zan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, yardımcı antrenör Gökhan Zan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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