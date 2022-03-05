Hataysporlu kadın futbolcular, ilk galibiyet peşinde - Son Dakika
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Hataysporlu kadın futbolcular, ilk galibiyet peşinde

05.03.2022 11:34

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda çıktığı 11 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor, yarın Altay deplasmanında ilk 3 puanını kazanarak kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nda çıktığı 11 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor, yarın Altay deplasmanında ilk 3 puanını kazanarak kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

Teknik direktör İlknur Aktaş, AA muhabirine, takımının başında henüz 2 maça çıktığını, bunlardan birinde beraberlik, birinde de mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Ligde kolay maç olmadığını, çıkış yakalayarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini anlatan Aktaş, "Hatayspor'un tüm taraftarlarından bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Ligin ikinci yarısını galibiyetlerle kapatmak istiyoruz. Yükselme sıralarına da çıkacağımıza eminim. Yeni sezonda da çok farklı bir Hatayspor görecekler. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemezlerse çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacaklarını anımsatan Aktaş, bu maçla ligdeki ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini kaydetti.

Aktaş, uzun yıllar futbolculuk yaptığını, teknik direktörlük kariyerinde de önemli takımları çalıştırdığının belirterek, kadın futbolunun çok güzel noktalara geldiğini aktardı.

"Türk futbolculara ihtiyaç var"

Kadınlar Süper Ligi'nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Kadın futbolu olarak güzel bir yere gidiyoruz. Tabii eskiden böyle değildi. Şimdiki kadın futbolcular çok şanslılar, çok daha iyi yerlere gidebilecekler, kalite artacak. Süper Lig'de bulunan tüm takımların kadın futbolunda da olması bu seviyeyi özellikle arttıracak. İlerleyen zamanlarda Süper Lig'in diğer ekiplerinin de kadın futbol ligine dahil olacaklarına inanıyoruz. Bu sayede altyapıdan oyuncularımız da çıkabilecek, bizler altyapılarımızı destekliyoruz çünkü Türk oyuncularımıza da çok ihtiyacımız var."

Kadın futbolunun giderek iyi seviyeye geleceğine inandığını bildiren Aktaş, futbolun sadece "erkek işi" olmadığını dile getirdi.

Serpil Teke: "Yeşil sahalarda çok güzel işler başaracağız"

Hatayspor'un orta saha oyuncularından Serpil Teke de takımdaki aile ortamı, birlik ve beraberlikle başarıyı yakalayacaklarına inandıklarını anlattı.

Futbolu çok sevdiğini belirten Teke, şunları kaydetti:

"Benim babam amatör futbolcuydu, erkek ikiz kardeşim var. Babamla idmanlarına katılırdım, oradan bana da futbol aşılandı. Erkek futbol, Türkiye'de en üst seviyeye gelmiş bir branş. Sadece kadın futbolu değil voleybol, hentbol ve basketbola oranla kıyaslandığında da erkek futbolu hep en üst seviyede tutuluyor. İnsanların gözleri açılsa kadın futbolunu da görseler, kadınların da ne kadar güzel şeyler yaptığını görseler, eminim bize de erkek futbolu kadar değer vereceklerdir. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diyenlere inat biz bu yeşil sahalarda çok güzel şeyler yapacağız."

Hataysporlu kadın futbolcular, ilk galibiyet peşinde
Hataysporlu kadın futbolcular, ilk galibiyet peşinde
Hataysporlu kadın futbolcular, ilk galibiyet peşinde

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hataysporlu kadın futbolcular, ilk galibiyet peşinde - Son Dakika


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