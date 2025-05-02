Hatice Akbaş Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika
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Hatice Akbaş Genç Sporcularla Buluştu

Hatice Akbaş Genç Sporcularla Buluştu

Dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, genç sporculara kariyerini ve başarı sırlarını anlattı.

02.05.2025 14:57
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OLİMPİYAT ikincisi, Dünya ve Avrupa Boks şampiyonu, milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı sporcularıyla bir araya gelerek kariyerini anlattı.

Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda genç sporcu ve antrenör katıldı. Genç sporcuların sorularını da içtenlikle yanıtlayan başarılı boksör, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışmak, sabretmek ve hedefine odaklanmak gerekiyor. Ben de birçok engelle karşılaştım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Sizlere tavsiyem disiplinli olun, beslenmenize dikkat edin, önünüze engeller çıkacaktır bunları aşmak için çok çalışın ve azimli olun" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Hatice Akbaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edilirken, genç sporcular başarılı boksör ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Hatice Akbaş, Yeşilyurt, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatice Akbaş Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika

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