Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo final karşılaşmasında Çinli Yuan Chang'a mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar 54 kilo finalinde Çinli Yuan Chang karşı karşıya geldi. Hatice Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Hatice Akbaş'ın kazandığı bu madalyanın ardından Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki toplam madalya sayısı 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5'e yükseldi.