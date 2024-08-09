Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks kadınlar 54 kilo finalinde Çinli Yuan Chang'e kaybederek gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, madalyasını aldı.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreninde gözyaşlarına engel olamayan Akbaş, daha sonra madalya kazanan diğer boksörlerle birlikte fotoğraf çektirdi.
Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazandı.
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