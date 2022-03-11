Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti - Son Dakika
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Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti

11.03.2022 15:03
Başkan Özdemir, genç karatecileri yolcu etti

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 12-16 Mart tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak Türkiye Karate Şampiyonası'na katılacak olan genç sporcuları yolcu etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 12-16 Mart tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak Türkiye Karate Şampiyonası'na katılacak olan genç sporcuları yolcu etti.

Budo Kaido Karate takımı, 12-16 Mart tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak Türkiye Karate Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek. Havza Belediyesi önünden hareket eden sporcu kafilesini Başkan Sebahattin Özdemir başarılar dileyerek yolcu etti.

Başkan Özdemir ilçede sportif başarının artması için her türlü desteği vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Gençlerimiz il birincisi olarak ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar. İnşallah çocuklarımız Sakarya'dan göğsümüzü kabartacak başarılar ile dönecekler. Sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Havza İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, şampiyonada sporcuların heyecanına ortak olacaklarını belirterek, "Her türlü ihtiyaçlarında sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah şampiyonadan dereceyle döneceğiz" diye konuştu.

Budo Kaido Karate takımı hocası Recep Gün, şampiyonaya dört kategoride 4 bayan sporcu ile katılıp Samsun'u temsil edeceklerini belirterek, "Yaklaşık 8 aydır çalışmalarımızı salonumuzda aralıksız devam ettiriyoruz. Takımımıza güveniyoruz, kızlarımız çok yetenekli ve derece alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Genç sporcuları Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve aileleri yolcu etti. - SAMSUN

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Sebahattin Özdemir, Sakarya, Türkiye, Havza, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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