Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara

24.05.2022 04:57
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara

25 Mayıs Atatürk'ü Anma, Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında düzenlenen 'Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu.

25 Mayıs Atatürk'ü Anma, Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında düzenlenen 'Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu.

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde farklı kategoride yaklaşık 250 pehlivan er meydanına çıktı. Yapılan ağalık ihalesinde Havza Güreş Ağası Bayram Dağlı ise 9 yıldır güreş ağalığı görevini sürdürdüğünü belirterek, "2013 yılından bu yana ağalık görevini sürdürdüm. İnşallah yeni ağamızda güreşe bizlerden daha fazla destek verecektir. Ağalığı bırakmamız güreşe ve güreşçiye olan desteğimizin kesilmesi anlamına gelmez. Her zaman güreşi, güreşçinin ve Havzamızın yanındayız" diyerek ağalık ihalesinden çekildi. Yapılan ihale sonucunda ağalığını ile 70 bin lira ile Yahya Ayan aldı. Yahya Ayan yaptığı konuşmada tertip komitesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise festivalin en önemli etkinliklerin yapılmasında büyük desteği olan görevi bırakan Güreş ağası Bayram Dağlı'ya teşekkür ederek, "Bu gürelerde bizleri yalnız bırakmayan ve destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlere katılan pehlivanlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 19 başpehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakaları neticesinde Yıldıray Akın ile Recep Kara final maçı yaptılar. Yapılan müsabaka sonucunda Recep Kara başpehlivanlığı kazandı.

Güreşlerde dereceye giren pehlivanlara madalyaları Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Güreş Ağası Bayram Dağlı ve protokol üyeleri verdi. Güreşleri çok sayıda vatandaş izledi. - SAMSUN

Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara
Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Recep Kara, Bayram, Mayıs, Güreş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 05:16:32. #1.12#
SON DAKİKA: Havza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement