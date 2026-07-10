Hayali gerçek oldu! İşte Jorge Jesus\'un yeni adresi

FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda eden Portekiz Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in ardından teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi.

MİLLİ TAKIM HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Portekiz Futbol Federasyonu, kariyeri boyunca Portekiz Milli Takımı'nda çalışmak istediği açık açık belirten deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Jorge Jesus, kariyerinde ilk kez Portekiz A Milli Takımı'nın başına geçti.

KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR

Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli kulüpte görev yaptı. Portekizli teknik adam; Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, Al Nassr, Sporting ve Braga'yı çalıştırdı.