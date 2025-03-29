Hayat Sağlık Grubu'ndan Amatör Sporculara Destek - Son Dakika
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Spor

Hayat Sağlık Grubu'ndan Amatör Sporculara Destek

Hayat Sağlık Grubu\'ndan Amatör Sporculara Destek

Hayat Hastanesi, amatör sporculara 60 sağlık çantası hediye ederek sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

29.03.2025 09:39
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Bursa'nın sağlıktaki markası olarak yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren, bugün bünyesindeki iki hastanesi, iki tıp merkezi ve bir OSGB'si ile ulusal marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu, sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluklarını da ihmal etmiyor.

Bursa'nın en eski ikinci özel hastanesi olan Hayat Hastanesi tarafından sosyal destekler kapsamında amatör sporcular için 60 adet sağlık çantası hazırlandı. Maçlarda kullanılmak üzere içerisinde ilk yardım malzemeleri bulunan çantalar, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkul tarafından, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Çetin Yıldız'a teslim edildi.

Faaliyetleriyle ilgili açıklama yapan Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. M. Fatih Özkul, "Spor tutku, azim ve disiplin gerektirir. Biz Hayat Sağlık Grubu olarak, amatör sporcuların yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımızın potansiyellerini keşfetmelerine, hedeflerinize ulaşmalarına ve başarılarını daha ileriye taşımalarına destek olmak için buradayız. Yetenek ve emeği önemsiyor, sporun her branşında gelişmelerine katkı sağlamak için bu desteği sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Çetin Yıldız da, "Amatör sporların varlığını sürdürebilmesi için bu tür destekler bizim için çok kıymetli. Hayat Sağlık Grubu da uzun süredir bizlere olan desteğini eksik etmiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyor ve daha farklı projelerde yine birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hayat Sağlık Grubu'ndan Amatör Sporculara Destek - Son Dakika

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