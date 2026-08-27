Hayati Akkaya 63 yaşında milli takıma seçildi - Son Dakika
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Hayati Akkaya 63 yaşında milli takıma seçildi

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50 yaşında okçuluğa başlayan Hayati Akkaya, 63 yaşında üçüncü kez milli takım kadrosuna alındı.

Geleneksel Türk okçuluğuna 50 yaşında başlayan Hayati Akkaya, Amasya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın ardından katıldığı milli takım kampında başarılı performans göstererek 63 yaşında üçüncü kez milli takım kadrosuna seçildi.

Amasya'da 3 gün süren milli takım kampına, Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e giren sporcuların da aralarında bulunduğu 49 sporcu davet edildi.

Milli takım kadrosunda yer alacak 10 sporcu arasına girebilmek için genç sporcularla mücadele eden Bursa'dan Hayati Akkaya, başarılı atışlarıyla seçilmeyi başardı.

13 yılda 57 madalya

Hayati Akkaya, AA muhabirine, spora geç yaşta başlamasına rağmen okçuluğun kısa sürede hayatının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmaya katıldığını belirten Akkaya, "50 yaşında geleneksel okçuluğa başladım. Şu anda 63 yaşındayım ve 57 madalyam var. Daha önce iki kez milli takım kamplarına katılarak milli takımda yer alma hakkı kazandım." dedi.

Milli takım seçmelerinde gençlerle aynı hedef için yarışmanın kendisi açısından önemli bir deneyim olduğunu aktaran Akkaya, uluslararası yarışmalarda bireysel olarak önemli dereceler elde ettiğini belirterek Akkaya, "İnşallah bundan sonra daha iyi organize olup daha iyi başarılar elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Omuz protezine rağmen dereceye girdi

Hayati Akkaya, yaklaşık 5-6 yıl önce omzundaki rahatsızlık nedeniyle protez ameliyatı geçirdiğini, bunun ardından okçuluğa yeniden adapte olmak için büyük çaba gösterdiğini anlattı.

Ameliyat öncesinde 100-110 libre yayları rahatlıkla çekebildiğini belirten Akkaya, "Protezden sonra 30-35 librelere düştüm. Oradan yeniden başladım. Şu anda yaklaşık 55 libre yay kullanabiliyorum. Kolum da zamanla güçleniyor." diye konuştu.

Doktorunun iyileşme süreci için kendisine yaklaşık 3 yıl süre verdiğini aktaran Akkaya, dördüncü yılında daha iyi bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Güney Kore'de Türkiye'yi temsil edecek

Hayati Akkaya, üçüncü kez milli takım kadrosuna seçilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirterek, ay-yıldızlı formayla uluslararası arenada mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Akkaya, "Allah güç kuvvet verirse burada kazandığım bu başarıyı yurt dışında da sürdürmek, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Hayati Akkaya, milli takım kadrosunda yer alarak 30 Ekim-4 Kasım 2026 tarihlerinde Güney Kore'nin Ulsan kentinde düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hayati Akkaya 63 yaşında milli takıma seçildi - Son Dakika

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