Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasında büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı.

ABİ KARDEŞ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Jota ve futbolcu kardeşi Andre'nin içinde olduğu seyahat halindeki araç gece saat 00:30 sularında yoldan çıkarak alevlerin içinde kaldı. Jota ve kardeşinin çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtildi.

2022 YILINDA YAPILAN O YORUM GÜNDEM OLDU

Öte yandan bir taraftarın 2022 yılında bir sosyal medya platformunda Diogo Jota için yaptığı o yorum gündem oldu. Yapılan yorumda Jota'dan bahsedilerek, 'İnşallah yanarak can verirsin Diogo Jota. 100 bin lira gitti' yorumunda bulundu. Bu yorumun gündem olması sonucu birçok sosyal medya kullanıcısı, bu paylaşımı yapan taraftara büyük tepki gösterdi.

İşte yapılan o yorum;