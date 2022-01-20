Üye Girişi
Haydar Ali Yıldız: "Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz" - Son Dakika

Haydar Ali Yıldız: "Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz"

20.01.2022 00:48

- Haydar Ali Yıldız: "Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye olarak çocukların farklı spor...

- Haydar Ali Yıldız: "Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız:

"Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye olarak çocukların farklı spor dallarını yapması için gayret içinde olduklarını söyledi. Başkan Yıldız, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile ilgili de, "Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için 'Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu' düzenledi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılım gösterdi.

Başkan Yıldız, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yıldızlar Gecesi - Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu'na katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Haydar Ali Yıldız, "Kendileriyle onur duyduk. Özellikle zor günler yaşadığımız geçtiğimiz yaz aylarında her biri bir madalya almak suretiyle Tokyo'da milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı. Bugün o milli sporcularımızla, paralimpikte mücadele eden engelli sporcularımızla bir aradayız. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Böyle milli sporcularımızla bir araya gelip 'Biz biriz' anlayışıyla burada bu akşam kaynaşma, tanışma, dayanışma programı bu. Her bir sporcumuzla ilgilenmek onlarla sohbet imkanı buldum" şeklinde konuştu.

"Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancı verdi"

Yıldız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alan milli okçu Mete Gazoz'un gelecek nesilleri olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Okçular Vakfı olarak okçulukta göğsümüzü kabartan dünyada tekrar okçu millet olduğumuzu tescilleyen Mete Gazoz aramızda. Babası Metin Gazoz, Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün Başkan Vekili. Dolayısıyla yeni şampiyonlar, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmek üzere büyük bir hazırlığın içerisindeyiz. Gençlerimizin şampiyon olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki Mete Gazoz bir yolu açtı. Bundan sonra bu toprağın gençleri daha büyük başarılar elde etmek için mücadele içindeler. Dünya ile yarış ettiklerinin farkındalar. Mete, bu toprağın çocuklarına başarabilecekleri inancını verdi. Buradaki milli sporcular madalya alarak aslında geçmişte olduğu gibi daha büyük başarılara imza atabileceğimizi ifade ettiler" diye konuştu.

"Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz"

Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin tüm sporları yapabilmesi adına gayret içerisinde olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Beyoğlu Belediyesi olarak başta okul, kütüphane ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ciddi gayretimiz var. Bunun yanında Beyoğlu'ndaki bütün alanları spor sahası yapmak üzere Okçular Vakfı zaten Beyoğlu'nda geleneksel sporlar anlamında. Basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi farklı spor dallarında da çocuklarımızın spor yapabilmesi için yoğun gayretin içerisindeyiz. Bu dönem tamamen çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi ve spor yapabilmeleri için bir seferberliğimiz var. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu toprağın gençleri bu toprağın sporcuları başaracaklar ben buna inanıyorum."

Metin Gazoz: "Birçok sporcunun Mete gibi çalışıp göğsümüzü kabartacağını düşünüyorum"

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un babası ve Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkan Vekili Metin Gazoz ise, hem Okçular Vakfı hem federasyon hem de bakanlığın, okçuluk camiası adına son 10 yıldır büyük bir yatırımın olduğunu belirterek, "İlk olimpiyat altın madalya ile taçlanması, bayrağımızın dalgalanması bizi çok gururlandırdı. Bundan sonra birçok genç neslin örnek alacağı sporcuların yetişeceği bir inanç ortaya koydu. İnşallah bundan sonraki süreçte birçok sporcunun Mete gibi azimle çalışıp birçok branşta göğsümüzü kabartacağını düşünüyorum" dedi.

Haydar Ali Yıldız: Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz
Haydar Ali Yıldız: Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz
Haydar Ali Yıldız: Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz

YORUMLAR
500

Haydar Ali Yıldız, Mete Gazoz, Beyoğlu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haydar Ali Yıldız: 'Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz' - Son Dakika Spor


Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu         
00:47
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
00:46 Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
00:38 Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 01:00:06. #1.13#
SON DAKİKA: Haydar Ali Yıldız: "Farklı spor dallarında çocuklarımızın spor yapması için gayret içindeyiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement