Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

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Portekiz devi Benfica'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Arjantinli yıldız futbolcu Di Maria sakatlandı.

LİG MAÇINDA DA OYNAMAYACAK

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Di Maria'nın uyluk sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle ligde oynanacak Famalicao maçında riske edilmeyeceği iddia edildi. Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan futbolcunun yerine en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu.

KEREM'E FIRSAT DOĞDU

Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor. Kerem'in, Barcelona ile oynanacak maçta hücumun sağında başlayabileceği ifade ediliyor.