Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi - Son Dakika
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Spor

Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

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Benfica'da yıldız futbolcu Di Maria sakatlandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi uyluk sakatlığı bulunan Di Maria'nın yerine en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu. Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren ve performansında düşüş olan Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor.

17.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:48
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Portekiz devi Benfica'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Arjantinli yıldız futbolcu Di Maria sakatlandı.

LİG MAÇINDA DA OYNAMAYACAK

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Di Maria'nın uyluk sakatlığı bulunduğu ve bu nedenle ligde oynanacak Famalicao maçında riske edilmeyeceği iddia edildi. Barcelona karşısında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan futbolcunun yerine en güçlü aday ise Kerem Aktürkoğlu.

KEREM'E FIRSAT DOĞDU

Son haftalarda Schjelderup ile kıyasıya bir forma rekabetine giren Kerem Aktürkoğlu, Di Maria'nın oynamaması durumunda sağ kanat için en favori isim olarak gösteriliyor. Kerem'in, Barcelona ile oynanacak maçta hücumun sağında başlayabileceği ifade ediliyor.

Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Kerem Aktürkoğlu, Angel Di Maria, Barcelona, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    portekiz ligi Türkiye 2 ci liginden kaliteli değildir 29 19 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    takıntılı çocuk bu yüzden kaybediyor. işine baksa rakibi yok 19 4 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Allah yardımcın olsun Koçum 7 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    adamın sakatlanmasını müjde diye haber yapmanızda ne bileyim… 3 0 Yanıtla
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