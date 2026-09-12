Haymanaspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 15.00'te Haymana İlçe Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde 4 puanla 3. sırada bulunan Haymanaspor, 6 puanla 2. basamaktaki siyah-beyazlı takımı ağırlayacak.
Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Haymana İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Muammer Işık yönetecek.
Haymanaspor ligde 4 puanla 3. sırada yer alırken, siyah-beyazlı takım 6 puanla 2. basamakta bulunuyor.
Kaynak: AA
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