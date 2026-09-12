Haymanaspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haymanaspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 15.00'te Haymana İlçe Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde 4 puanla 3. sırada bulunan Haymanaspor, 6 puanla 2. basamaktaki siyah-beyazlı takımı ağırlayacak.

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Haymana İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Muammer Işık yönetecek.

Haymanaspor ligde 4 puanla 3. sırada yer alırken, siyah-beyazlı takım 6 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Haymana, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haymanaspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

09:49
İsmail Kartal’ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:34
CHP’li Gürsel Erol’dan Murat Kurum’a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
09:20
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber
Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
09:17
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe
Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
08:55
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 09:54:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Haymanaspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement