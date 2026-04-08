Hayri Gür 16. Yılında Anıldı

Trabzonspor Kulübünün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür, vefatının 16. yılında anıldı.
Gür'ün, Bahçecik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, yakınları, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Hayri Gür'ün Trabzon'da sporun gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Ören, Trabzonspor'un kuruluşunda emeği olan Gür'e Allah'tan rahmet diledi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anma programı, Gür'ün mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.
