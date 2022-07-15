Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mainz: 0 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mainz: 0

15.07.2022 23:45
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mainz: 0

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena'da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bundesliga, Avusturya, Beşiktaş, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mainz: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Mainz: 0 - Son Dakika
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