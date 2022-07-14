Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 Trabzonspor: 2 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 Trabzonspor: 2

14.07.2022 21:55
Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 Trabzonspor: 2

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup etti.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı. Slovenya Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanan maçın 25. dakikasında bordo-mavili ekip, 25. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Budapeşte, 37. dakikada penaltıdan Bognar'ın golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle tekrar öne geçti ve mücadele Karadeniz ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 Trabzonspor: 2 - Son Dakika
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