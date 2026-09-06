Hazırlık maçında Menemen FK, İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 mağlup oldu
Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup sezon açılışında evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 yenildi. Konuk ekip Doğukan'ın iki golüyle öne geçerken, Menemen FK'nın tek sayısı Eyüp'ten geldi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde İnegöl Kafkas Spor'la karşı karşıya gelen Menemen Futbol Kulübü sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Kafkas Spor, 18'inci dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Menemen FK, 32'nci dakikada Eyüp'ün golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Doğukan, 34'üncü dakikada bir kez daha ağları sarstı, İnegöl Kafkas skoru 2-1 yaptı. İlk devre 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile noktalandı. Maçın 49'uncu dakikasında Musa Kaan kendi ağlarını havalandırdı, Kafkas Spor 3-1'lik avantajı yakaladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, İnegöl Kafka Spor ilk hafta galibiyetle tanıştı.
Kaynak: DHA
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