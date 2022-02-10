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HD Elazığ Karakoçan 7 takviye yaptı - Son Dakika

HD Elazığ Karakoçan 7 takviye yaptı

10.02.2022 14:07
HD Elazığ Karakoçan 7 takviye yaptı

HD Elazığ Karakoçan FK, ara transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendirdi.

HD Elazığ Karakoçan FK, ara transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK ara transfer döneminde kadrosuna 7 takviye yaptı. Sezonun ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste aldığı 3 yenilgiyle puantajda 12. sıraya gerileyen ve teknik direktör Metin Akpunar'la yollarını ayıran mavi-beyazlı ekip, koltuğu eski çalıştırıcısı Ender Çınar'a teslim etti. Ara transfer dönemini hareketli geçiren HD Elazığ Karakoçan FK, kadrosunu 7 yeni futbolcuyla güçlendirirken, 6 isimle de yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Gümüşhanespor'dan Abdullah Kasap, İskendersunspor'dan Ferhat Çoban, İstanbulspor'dan İbrahim Kaya, Esenler Erokspor'dan Kadir Taşoğlu, Elazığspor'dan Murathan Özen, Siirt İl Özel İdarespor'dan Okan Salmaz ve Isparta 32 Spor'dan Seyid Ahmet Han'ı kadrosuna katarken, Hüseyin Fıstıkcı'yı Büyükçekmece Tepecikspor'a bonservisiyle, Ahmet Fatih Uzun'u ise Karaman Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Mavi-beyazlılar Furkan Yiğit, Ömer Buğdaycı, Ramazan Eraslan ve Oğuzhan Kandemir'le sezonun ilk yarısı biter bitmez yollarını ayırmıştı. - ELAZIĞ

HD Elazığ Karakoçan 7 takviye yaptı
HD Elazığ Karakoçan 7 takviye yaptı

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Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor HD Elazığ Karakoçan 7 takviye yaptı - Son Dakika Spor


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