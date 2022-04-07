HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı - Son Dakika
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HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı

07.04.2022 17:02
HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı

İkinci Ender Çınar döneminde kabustan uyanan HD Elazığ Karakoçan FK, son 5 maçından 11 puan çıkardı.

İkinci Ender Çınar döneminde kabustan uyanan HD Elazığ Karakoçan FK, son 5 maçından 11 puan çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grubun 33. haftasında grup lideri B. Düzcespor'u konuk edecek olan HD Elazığ Karakoçan FK'nın son 5 maçta bileği bükülmedi. Metin Akpunar döneminde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına kadar giren ve ikinci Ender Çınar döneminde yeniden yükselişe geçen mavi-beyazlı ekip, 28. haftada deplasmanda 52 Orduspor FK'ya yenildikten sonra çıktığı 5 maçı da kaybetmedi ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle hanesine 11 puan yazdırdı. 33. hafta öncesi küme düşme hattıyla arasına 5 puanlık fark koyan HD Elazığ Karakoçan FK, sırasıyla B. Düzcespor, GP Şile Yıldızspor (D), Darıca Gençlerbirliği, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Kuşadasıspor ve 68 Aksaray Belediyespor (D) maçlarıyla sezona nokta koyacak. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı - Son Dakika
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