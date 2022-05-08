HD Elazığ Karakoçan FK, ligi 11. bitirdi - Son Dakika
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HD Elazığ Karakoçan FK, ligi 11. bitirdi

08.05.2022 14:53
HD Elazığ Karakoçan FK, ligi 11. bitirdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor'a 90+5. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve grubunu 11. sırada tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor'a 90+5. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve grubunu 11. sırada tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grup dün oynanan 38. hafta maçlarıyla tamamlandı. Son hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor'la deplasmanda karşılaşan HD Elazığ Karakoçan FK, rakibine 90+5. dakikada yediği golle 2-1 yenildi ve sezona 43 puanla 11. sırada nokta koydu. Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen mavi-beyazlılar, toplamda çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 13 beraberlik aldı ve 13 maçtan da mağlup olarak ayrıldı. Rakip filelere 40 gol bırakan HD Elazığ Karakoçan FK, kalesinde ise 36 gole engel olamadı. Karakoçlar yeni sezonda da mücadelesine TFF 3. Lig'de devam edecek. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor HD Elazığ Karakoçan FK, ligi 11. bitirdi - Son Dakika


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