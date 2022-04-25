HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi - Son Dakika
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HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi

25.04.2022 14:24
HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi

TFF 3. Lig 2. Grup'un 36. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile golsüz berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalmayı garantiledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 36. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile golsüz berabere kalan HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalmayı garantiledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden HD Elazığ Karakoçan FK, 36. Hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından HD Elazığ Karakoçan FK puanını 40'a yükselterek bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Beyoğlu, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor HD Elazığ Karakoçan, ligde kalmayı garantiledi - Son Dakika


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