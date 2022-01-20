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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştı - Son Dakika

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştı

20.01.2022 11:11
HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştı

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştığını duyurdu.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştığını duyurdu.

Kulubün twitter hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol Takımı'mız, son olarak OGM Ormanspor takımını çalıştıran 37 yaşındaki koç Korhan Aydanarığ ile anlaşma sağladı." ifadesi yer aldı.

???????HDI Sigorta Afyon Belediyespor, geçtiğimiz günlerde zor dönemde takım başına getirilen Serhat Şehit ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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basketbol, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: HDI Sigorta Afyon Belediyespor, başantrenör olarak Korhan Aydanarığ ile anlaştı - Son Dakika
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