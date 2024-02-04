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HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, Karabük Demir Kartal Gençlik'i 72-69'luk skorla yendi - Son Dakika
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HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, Karabük Demir Kartal Gençlik'i 72-69'luk skorla yendi

HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, Karabük Demir Kartal Gençlik\'i 72-69\'luk skorla yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nda HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, evinde Karabük Demir Kartal Gençlik'i 72-69'luk skorla mağlup etti. YOSK, maçın son çeyreğinde nefes kesen bir mücadele sonucunda galip gelmeyi başardı.

04.02.2024 18:37
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HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü evinde Karabük Demir Kartal Gençlik'i 72-69'luk skorla yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi (TSBSL) A Grubunda HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, 13. hafta karşılaşmasında Karabük Demir Kartal Gençlik'i konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğinde baskılı oynayan YOSK periyodu 21- 17 önde kapattı. İkinci çeyreği ise 3 sayı farkla önde tamamlayan YOSK, 35-32'lik skorla devre arasına üstünlükle girmeyi başardı. Maçın üçüncü çeyreğinde oyunun kontrolünü elinde tutan YOSK, son periyoda 52-48'lik skor avantajıyla girdi. Nefes kesen final çeyreğinde YOSK, rakibini 72-69 yenmeği başardı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: HDİ Sigorta Yalova Ortopedikler, Karabük Demir Kartal Gençlik'i 72-69'luk skorla yendi - Son Dakika
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