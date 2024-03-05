HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Avrupa macerasına başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) Avrupa macerası başlıyor.
7-10 Mart 2024 tarihleri arasında Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun (IWBF) düzenlediği Europe Euro Cup-2 Ön Eleme A Grubu başlıyor. 90. Yıl Spor Salonu'nda 8 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarda ülkemizi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü temsil edecek. Avrupa'dan ise Hollanda'dan Only Friends, İtalya'dan P.D.M. Treviso, Handicap Sport Varese ve Avusturya'dan da RBB Flinkstones Graz takımı Yalova'ya gelecek. 7-10 Mart tarihleri arasında ev sahipliğini yapacakları turnuvayla ilgili bilgi veren Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başantrenörü Murat Saltan, "Bu grup, 5 takımın katıldığı bir eleme grubu. Bizde ev sahipliği yapıyoruz. 2 grup şeklinde oynanıyor. Diğer grupta İtalya'da oynanıyor. Aynı anda senkron oynanacak. Burada 5 takım var, orada 5 takım var. İlk iki sırayı alan takımlar bir üst turlara geçecek. Euro Cup-2 ve Euro Cup-3'te devam edecekler. Elimizden geldiği kadar Süper Lig'de kalma mücadelesi verdik. Avrupa'da YOSK'un yaklaşık 12 sezondur içerisinde olduğu bir mecra. Hangi ligde olursak olalım olalım, mutlaka bir Avrupa Kupası ayağımız oldu. Başarılarla geçen bir mazimiz var. 2014 sezonunda Euro Cup-3 Grup şampiyonluğu arkasından finallerde Avrupa üçüncülüğü yine 2018'de "Euro Cup-1 Avrupa üçüncülüğümüz var. Avrupa kupalarında tecrübeliyiz ama bu yıl takım olarak tecrübesiz bir oyuncu grubuyla yer alacağız ilk kez. O yüzden yani takımların güçleri birbirine denk. Euro Cup-2 olduğu için. Günde 2 maç yapacağız maç. En iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Aynı zamanda bir sonraki yıl içinde puan toplanan bir organizasyon bu. Bir sonraki yıl sıralamamızda hangi kupada yer alacağımızı belirleyecek. Bir sonraki sene yine YOSK'un bir Avrupa Kupası macerası olacak ama tabi. Hangi kupada yer alacağımız bu turnuvadaki sıralamamıza bağlı olacak. Umarım en iyi şekilde bitirir, finallere gidebiliriz. Cuma günü açılış maçımız olacak" ifadelerini kullandı. - YALOVA
Son Dakika › Spor › HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Avrupa macerasına başlıyor - Son Dakika
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı. Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Kulüp Başkanı Nahid Yamak, düzenlediği basın toplantısında eski başkan Hakan Karaahmet dönemine ilişkin gündem oluşturacak iddialarda bulundu.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde yaşanan Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmişte VAR kayıtlarını yayınladığı hatırlatılarak, kamu vicdanını rahatlatma amacıyla bu pozisyona ilişkin VAR konuşmalarının yayınlanması talep edildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kastamonuspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fırat Gül, zorlu bir maç olacağını belirterek takımın hedefe giden yolda mücadele edeceğini söyledi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Büyük Britanya'ya 11-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, maçın ilk yarısını 7-1 geride bitirdi ve ikinci yarıda da 4 gol yedi. Milli takım, 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle grup maçlarını tamamlayarak yarı final şansını kaybetti. Organizasyonda 9 Mart Cumartesi günü klasman maçına çıkacaklar.
Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar Akdamar Adası'na tekneyle götürülerek antrenörler eşliğinde spor yaptı. Kadınlar ayrıca adadaki Akdamar Kilisesi'ni gezdi ve İpekyolu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, kadınlara yönelik etkinliklerin devam ettiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu. Siyah-beyazlılar, geçmişte yayınlanan VAR kayıtlarıyla ilgili doğru bir karar alındığını belirterek, kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık sağlama adına bu kez de Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep etti.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek amacıyla Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Aliağa, Foça ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusu artırılmaya çalışıldı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç branşının hızlı takım kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, 9 ülkeden 12 takım mücadele etti. Polonya altın madalyanın sahibi olurken, Ukrayna'nın birinci takımı gümüş, ikinci takımı ise bronz madalya elde etti. Türkiye'den müsabakalara katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12'inci oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?