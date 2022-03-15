Hedefi 12'den vurdular - Son Dakika
Üye Girişi

Hedefi 12'den vurdular

15.03.2022 17:47
Hedefi 12'den vurdular

Malatya'da Okul Sporlar Yıldız Genç Atıcılık İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Malatya'da Okul Sporlar Yıldız Genç Atıcılık İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı. Dereceye giren yarışmacılar, Türkiye şampiyonasına katılamaya hak kazandılar.

Merkez Spor Salonu Atıcılık Poligonunda yapılan, 6 bayan ve 5 erkek toplamda 11 sporcunun katıldığı Okul Sporlar Yıldız Genç Atıcılık İl Birinciliği yarışması çekişmeli geçti. Dereceye giren sporcular Trabzon'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Yarışmalar sonunda, Genç Kızlarda, Erman Ilıcak Lisesi ve Genç Erkeklerde Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.

Ferdi yarışmalarda, Genç Bayanlar Tabanca Müsabakasında Eslem Toy birinci, Nurcan Damla Karagür ikinci, Elif Gökçen Toksöz üçüncü ve Nurten İdal Akbulut dördüncü oldu.

Genç Erkekler Tabanca Müsabakasında, Yusuf Canbay birinci, Serhat Çadabak ikinci, Ali Kozan üçüncü ve Hüseyin Baran dördüncü oldu. - MALATYA

Hedefi 12'den vurdular
Hedefi 12'den vurdular
Hedefi 12'den vurdular

YORUMLAR
500
Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi Ukrayna'da yaşayan Türk aile Malatya'ya getirildi

Yıldız Genç, Atıcılık, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hedefi 12'den vurdular - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hedefi 12'den vurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement