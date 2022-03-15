Hedefi 12'den vurdular - Son Dakika

Malatya'da Okul Sporlar Yıldız Genç Atıcılık İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı. Dereceye giren yarışmacılar, Türkiye şampiyonasına katılamaya hak kazandılar.

Merkez Spor Salonu Atıcılık Poligonunda yapılan, 6 bayan ve 5 erkek toplamda 11 sporcunun katıldığı Okul Sporlar Yıldız Genç Atıcılık İl Birinciliği yarışması çekişmeli geçti. Dereceye giren sporcular Trabzon'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Yarışmalar sonunda, Genç Kızlarda, Erman Ilıcak Lisesi ve Genç Erkeklerde Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu.

Ferdi yarışmalarda, Genç Bayanlar Tabanca Müsabakasında Eslem Toy birinci, Nurcan Damla Karagür ikinci, Elif Gökçen Toksöz üçüncü ve Nurten İdal Akbulut dördüncü oldu.

Genç Erkekler Tabanca Müsabakasında, Yusuf Canbay birinci, Serhat Çadabak ikinci, Ali Kozan üçüncü ve Hüseyin Baran dördüncü oldu. - MALATYA