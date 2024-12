Heidenheim'dan Başakşehir Maçı Öncesi Açıklama

Spor

Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Heidenheim, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında deplasmanda Başakşehir ile yarın saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın heyecanlı bir maç oynayacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Schmidt, "Beşinci maçımızı oynayacağız, rakibimiz baskı altında çünkü puan almak zorundalar. Son oyunlara baktığımızda oyuncularımız güzel işler çıkardı, goller atıyoruz, bunda sorun yok. Bu maç ofansif oynamaya ve gol atmaya çalışacağız. Son maçlarımız zorlu geçti, çünkü rakiplerimiz çok dişli takımlardı. Bayern Münih, Leverkusen, Chelsea ve Frankfurt ama öz güvenimizi kaybetmedik. Her maça farklı bakıyoruz. Yarın kıyasıya bir maç olacak. Yarın rakip her şeyini sahaya koyacak biz de her şeyimizle sahada olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Her maç bizim için çok önemli"

Başakşehir'i analiz ederek yarınki maça hazır olduklarını aktaran Schmidt, "Rakipleri değerlendirirken zayıf yanlarını görüyor olabiliriz ama güçlü yanlarına odaklanıyoruz. Yarın boş alanları değerlendirmeye çalışacağız, derin kadromuzla oyun tarzımızı sürdürmek istiyoruz. Başakşehir'in Piatek gibi güçlü bir gol silahı var, çok gol attı. Keny de onlara çok katkı sağlıyor. Başakşehir yarın sahaya her şeyini koyacak, sondan bir önceki maçtayız, biz de bunun farkında olarak sahada olacağız. İlk defa Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz, her maç bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL