Heidenheim'dan Başakşehir Maçı Öncesi Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Heidenheim'dan Başakşehir Maçı Öncesi Açıklama

Frank Schmidt, her maçın önemli olduğunu belirtti ve Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

11.12.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, oynayacakları her maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Heidenheim, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında deplasmanda Başakşehir ile yarın saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, söz konusu mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın heyecanlı bir maç oynayacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Schmidt, "Beşinci maçımızı oynayacağız, rakibimiz baskı altında çünkü puan almak zorundalar. Son oyunlara baktığımızda oyuncularımız güzel işler çıkardı, goller atıyoruz, bunda sorun yok. Bu maç ofansif oynamaya ve gol atmaya çalışacağız. Son maçlarımız zorlu geçti, çünkü rakiplerimiz çok dişli takımlardı. Bayern Münih, Leverkusen, Chelsea ve Frankfurt ama öz güvenimizi kaybetmedik. Her maça farklı bakıyoruz. Yarın kıyasıya bir maç olacak. Yarın rakip her şeyini sahaya koyacak biz de her şeyimizle sahada olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Her maç bizim için çok önemli"

Başakşehir'i analiz ederek yarınki maça hazır olduklarını aktaran Schmidt, "Rakipleri değerlendirirken zayıf yanlarını görüyor olabiliriz ama güçlü yanlarına odaklanıyoruz. Yarın boş alanları değerlendirmeye çalışacağız, derin kadromuzla oyun tarzımızı sürdürmek istiyoruz. Başakşehir'in Piatek gibi güçlü bir gol silahı var, çok gol attı. Keny de onlara çok katkı sağlıyor. Başakşehir yarın sahaya her şeyini koyacak, sondan bir önceki maçtayız, biz de bunun farkında olarak sahada olacağız. İlk defa Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz, her maç bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Konferans, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Heidenheim'dan Başakşehir Maçı Öncesi Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
08:38 Esad devrilince Türkiye’de ’’Suriyeliden satılık’’ ilanları arttı Esad devrilince Türkiye'de ''Suriyeliden satılık'' ilanları arttı
08:16 Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
07:48 Muhalifler, terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Deyrizor’u tamamen ele geçirdi Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi
07:36 Rusya’dan ’’Esad güvende’’ açıklaması Rusya'dan ''Esad güvende'' açıklaması
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
03:46 ABD’nin Ankara Büyükelçisi adayı belli oldu ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 21:56:56. #1.11#
SON DAKİKA: Heidenheim'dan Başakşehir Maçı Öncesi Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.