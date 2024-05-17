FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. haftanın 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, alkışlanacak bir harekete imza attı.
Başarılı antrenör, savunmamızın blok temasını hakeme söyleyed ve "fair-play" kartı gördü. Santarelli hakem tarafından yeşil kart ile onurlandırıldı.
Son Dakika › Spor › Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket - Son Dakika
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