Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket

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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. haftanın 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

SANTARELLI'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, alkışlanacak bir harekete imza attı.

YEŞİL KART GÖRDÜ

Başarılı antrenör, savunmamızın blok temasını hakeme söyleyed ve "fair-play" kartı gördü. Santarelli hakem tarafından yeşil kart ile onurlandırıldı.