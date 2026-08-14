Helal olsun sana! Fark edince hemen aracından inip yanlarına gitti

Arda Güler, aracıyla yoluna devam ettiği sırada kendisini görmek isteyen taraftarları fark etti. Milli futbolcu bunun üzerine aracını durdurdu ve taraftarların bulunduğu noktaya giderek onlarla yakından ilgilendi.

FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Arda Güler, yanına gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Genç futbolcunun yolculuğunu yarıda keserek kendisini bekleyen taraftarların yanına gitmesi binlerce beğeni aldı.

Video: iHQGuler