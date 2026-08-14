Helal olsun sana! Fark edince hemen aracından inip yanlarına gitti
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yolda ilerlediği sırada kendisini bekleyen taraftarlarını fark edince aracını durdurdu. Genç yıldız, aracından inerek taraftarların yanına gitti ve fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Arda'nın bu hareketi binlerce beğeni aldı.
Arda Güler, aracıyla yoluna devam ettiği sırada kendisini görmek isteyen taraftarları fark etti. Milli futbolcu bunun üzerine aracını durdurdu ve taraftarların bulunduğu noktaya giderek onlarla yakından ilgilendi.
FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Arda Güler, yanına gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Genç futbolcunun yolculuğunu yarıda keserek kendisini bekleyen taraftarların yanına gitmesi binlerce beğeni aldı.
Video: iHQGuler
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