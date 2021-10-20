Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler

Amsterdam'da Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Ancak bu maçta tribünlerden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı.

İki takımın taraftarları da içeriye sayısız meşale sokmayı başardı. Görüş mesafesi düşen statta göz gözü görmedi.

SİS SANILDI

Karşılaşmanın 20. dakikasında stadı saran dumanlar 'sis' havası oluşturdu. Ancak bu karşılaşmaya soruştuma açılacağı belirtildi. İki kulübe de ceza verilmesi gündemde.

Bu tarz olaylardan dolayı temsilcilerimiz çok kez saha kapatma cezası almıştı. Ajax ve Dortmund'a yalnızca para cezası verileceği konuşuluyor.