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Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler - Son Dakika

Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler

20.10.2021 10:11
Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler

Temsilcimiz Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 4-1 kaybettiği maç sonrası grubun diğer maçında Ajax, Borussia Dortmund'u evinde 4-0'la dağıttı. Fakat, bu maçta göz gözü görmedi. Hem Ajax hem Dortmund tribünlerinde yakılan meşalelerin haddi hesabı yoktu. Görüş mesafesinin çok düştüğü maç hakkında soruşturma açılacağı bildirildi.

Amsterdam'da Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Ancak bu maçta tribünlerden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı.

Türkiye'de olsa ceza yağar! Beşiktaş'ın grubundaki maçta stadı ateşe verdiler

İki takımın taraftarları da içeriye sayısız meşale sokmayı başardı. Görüş mesafesi düşen statta göz gözü görmedi.

SİS SANILDI

Karşılaşmanın 20. dakikasında stadı saran dumanlar 'sis' havası oluşturdu. Ancak bu karşılaşmaya soruştuma açılacağı belirtildi. İki kulübe de ceza verilmesi gündemde.

Türkiye'de olsa ceza yağar! Beşiktaş'ın grubundaki maçta stadı ateşe verdiler

Bu tarz olaylardan dolayı temsilcilerimiz çok kez saha kapatma cezası almıştı. Ajax ve Dortmund'a yalnızca para cezası verileceği konuşuluyor.

Türkiye'de olsa ceza yağar! Beşiktaş'ın grubundaki maçta stadı ateşe verdiler
Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler

Johan Cruijff, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hem Ajax hem Dortmund tribünlerini ateşe verdiler - Son Dakika Spor


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