Hena Gümüş\'ten Bronz Madalya

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Hena Gümüş, başarısının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada zorlu parkurda mücadele eden Hena Gümüş, elde ettiği dereceyle Aydın'a önemli bir başarı daha kazandırdı. Genç sporcu, gösterdiği performansla hem kürsüye çıkmayı başardı hem de ilde bisiklet sporundaki yükselişi bir kez daha ortaya koydu. Yarışmaların ardından Hena Gümüş, antrenörleri ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Harun Ergün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette yarışma süreci ve elde edilen başarı değerlendirilirken, İl Müdürü Yığmatepe sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN