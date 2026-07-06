Henderson Sakatlandı

İngiltere Milli Takımı futbolcusu Jordan Henderson, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından sakatlandı.

Karşılaşma sonrası tribündeki taraftarlarla galibiyeti kutladıktan sonra sahaya dönmek için reklam panolarının üstünden atlamak isteyen 36 yaşındaki oyuncu, dengesini kaybederek sol kolunun üzerine düştü.

Sahadan sedyeyle ayrılan ve oksijen takviyesi alan futbolcunun bileğinden ameliyat edileceği ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jordan'ın bileğinden sakatlanmasından dolayı üzgünüm. Oldukça ciddi. Hastanede. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Henderson, grup aşamasında Panama karşısında sonradan oyuna girmişti.