Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Henry Onyekuru Süper Lig\'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru için, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Nijeryalı yıldıza talip oldu. İstanbul ekibi, Onyekuru ile temasa geçti ve görüşmelere başladı.

06.09.2024 18:40
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Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Fayha forma giyen Onyekuru'ya sürpriz bir talip çıktı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI EYÜPSPOR İSTİYOR

Suudi ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giren Nijeryalı futbolcu için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü. Radyospor'un aktardığı habere göre; İstanbul ekibi, 27 yaşındaki yıldız isimle ilk teması kurdu ve görüşmelere başladı. Eflatun sarı takım, kısa bir süre önce de Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Leo Dubois'i kadrosuna kattı.

Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

ONYEKURU'NUN RAKAMLARI

Al-Fayha ile 2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru, 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti. Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, sarı-kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

Adana Demirspor, Henry Onyekuru, Galatasaray, Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • M Akif Özer: Arda turan hemen al karanlık köy ü aydınlatan adamdır (Kadıköy’de kayan adamdır adam adam 51 20 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Cinconu şampiyon yapma taktikleri devam ediyor masaallah,geçen sene samsunspordu bu sene eyüpspor:)) 16 45 Yanıtla
    ÖMÜR KİLLİOĞLU: Ağla 1 0 Fatih Yıldız: Ağlama kapçuk ağızlı 1 0 Ahmet Akyol: emir sen ağlamaya devam et 1 0 Cavit Yılmaz: pendik ts yi unutma bu yıl konyada var 0 0
  • Abuzer Yavuz: galatasaray da oynayan tekrar gelmek ister sebebi taraftar sevgisi kulüp sevgisi biz bir aileyiz anlayışı 32 16 Yanıtla
  • Celal Özdemir: onyekurudan koşu var ??????kaçırma arda 32 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika
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