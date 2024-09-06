Ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru 1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Fayha forma giyen Onyekuru'ya sürpriz bir talip çıktı.
Suudi ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giren Nijeryalı futbolcu için Eyüpspor'un devrede olduğu öne sürüldü. Radyospor'un aktardığı habere göre; İstanbul ekibi, 27 yaşındaki yıldız isimle ilk teması kurdu ve görüşmelere başladı. Eflatun sarı takım, kısa bir süre önce de Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Leo Dubois'i kadrosuna kattı.
Al-Fayha ile 2023-24 sezonunda 34 maça çıkan Henry Onyekuru, 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Suudi Arabistan temsilcisi, Onyekuru için Adana Demirspor'a 3.2 milyon euro ödemişti. Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen, sarı-kırmızılılarla 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Al-Fayha'ya transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Henry Onyekuru Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika
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