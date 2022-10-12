Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım - Son Dakika
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Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım

12.10.2022 12:37
Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım

Adana Demirspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Henry Onyekuru, Fenerbahçe deplasmanında yaptığı 'ağlama' hareketinin nedenini, "Aileme küfredildi, bu yüzden yaptım" şeklinde açıkladı.

Fenerbahçe'nin Adana Demir spor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada eski Galatasaraylılar Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın hareketleri eleştiri almıştı. 'Fener ağlama' ve '4 yıldız' işareti yapan ikili spor kamuoyundan tepki alırken Henry Onyekuru, haftalar sonra kendisini savundu.

"FENERLİLER AİLEME KÜFRETTİ"

Galatasaray futbolcusu olmamasına rağmen duygularını kontrol edemediği için eleştirilen Nijeryalı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada,"Maça başlarken tepkilerle karşılaşacağımı biliyordum. Galatasaray'da oynarken attığım golle Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi bitmişti. Bundan dolayı bana karşı bir öfke oluşacağını biliyordum. Sahaya çıktığımda bu tarz olaylara reaksiyon gösteren biri değilim. Aksine beni daha fazla motive eden bir durum. Kendime hakareti geçtim, bu durum aileme, anneme, babama ve çocuklarıma yapılınca ben de reaksiyon gösterdim" ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
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Adana Demirspor, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım - Son Dakika
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