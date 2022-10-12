Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım

Fenerbahçe'nin Adana Demir spor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada eski Galatasaraylılar Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın hareketleri eleştiri almıştı. 'Fener ağlama' ve '4 yıldız' işareti yapan ikili spor kamuoyundan tepki alırken Henry Onyekuru, haftalar sonra kendisini savundu.

"FENERLİLER AİLEME KÜFRETTİ"

Galatasaray futbolcusu olmamasına rağmen duygularını kontrol edemediği için eleştirilen Nijeryalı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada,"Maça başlarken tepkilerle karşılaşacağımı biliyordum. Galatasaray'da oynarken attığım golle Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi bitmişti. Bundan dolayı bana karşı bir öfke oluşacağını biliyordum. Sahaya çıktığımda bu tarz olaylara reaksiyon gösteren biri değilim. Aksine beni daha fazla motive eden bir durum. Kendime hakareti geçtim, bu durum aileme, anneme, babama ve çocuklarıma yapılınca ben de reaksiyon gösterdim" ifadelerini kullandı.