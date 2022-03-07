Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı maçta Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK'yı 31-30 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK'yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısını 15-14 önde tamamlayan Elazığ SYSK, parkeden 31-30'luk galibiyetle ayrılarak haftayı 2 puanla tamamladı. Elazığ ekibinde Gizem Dilek, kaydettiği 9 golle galibiyette başrol oynadı.
Puanını 19'a yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 16. haftada deplasmanda Rize ekibi Olimpik Pazar'la deplasmanda karşılaşacak. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 Yozgat ASP: 30 - Son Dakika