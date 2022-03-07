Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 Yozgat ASP: 30 - Son Dakika
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Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 Yozgat ASP: 30

07.03.2022 12:33
Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 Yozgat ASP: 30

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı maçta Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK'yı 31-30 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı maçta Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK'yı 31-30 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK'yı konuk etti. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmenin yaşandığı maçın ilk yarısını 15-14 önde tamamlayan Elazığ SYSK, parkeden 31-30'luk galibiyetle ayrılarak haftayı 2 puanla tamamladı. Elazığ ekibinde Gizem Dilek, kaydettiği 9 golle galibiyette başrol oynadı.

Puanını 19'a yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 16. haftada deplasmanda Rize ekibi Olimpik Pazar'la deplasmanda karşılaşacak. - ELAZIĞ

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Türkiye, Hentbol, Yozgat, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 Yozgat ASP: 30 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 31 Yozgat ASP: 30 - Son Dakika
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