Hentbol 1. Ligi: Seyhan Belediyespor: 37 Ankara Hentbol İhtisas: 25 - Son Dakika

Türkiye Erkekler 1. Lig Hentbol A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Seyhan Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Hentbol 1. Lig'de, Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Seyhan Belediyespor kalan maçlarını da kazanıp Play-Off'ta da avantajlı duruma geçmek istiyor. Seyhan Belediyespor, bu galibiyetle 19 puana yükselirken rakip Ankara Hentbol İhtisas ise -2 puanda kaldı. Maçın üstünlüğünü hemen karşılaşmanın başında alan evsahibi ekip ilk yarıyı 17-8 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan ev sahibi ekip karşılaşmayı 37-25 kazandı. Maçın en skorer oyuncusu 6 golle Seyhan Beyediyespor'dan Mehmet oldu.

Salon: Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur

Hakemler: Halil Kılıç, Hamza Sükan

Seyhan Belediyespor: Serhat Kaya, Mehmet Çay 6, Çağatay Yalçın 2, Ramazan Solaklıoğlu 3, Süleyman Dinç 2, İsmet Çatal 2, Ferdi Başboğa, Yusuf Diker 4, Oğuz Dalkılıç, Batuhan Eylem 4, Umut Ağaçdalı 5, Can Aydın 3, Samet Kaya 1, Emir Tayakısı 1, Eren Soycan 4

Ankara Hentbol İhtisas: Berkay Düzyol 3, Eray Yücel, Umut Şahin 4, Göktuğ Aydın 4, Herman Aytekin 4, Emir Gökalp 5, Eren Daştan 2, Enes Gümüşsoy 3, Emir Topa, Melih Oktay, Hasan Demircan

2 dakika cezası alanlar: Umut Ağaçdalı, Eren Soycan, (Seyhan Belediyespor) Herman Aytekin (Ankara Hentbol İhtisas)

İlk yarı sonucu: 17-8 (Seyhan Belediye lehine) - ADANA