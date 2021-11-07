Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'a 24-20 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit'teki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayamayan milli takım, ilk yarıyı 10-9 geride tamamlandı.
Yunanistan ikinci yarıda hücumda etkili olurken, 45. dakikayı 18-13'lük skorla önde geçen Yunanistan, karşılaşmayı 24-20 kazandı.
Grupta oynanan iki maç sonunda Türkiye 2 puanda kalırken, Yunanistan puanını 4'e yükseltti.
Kaynak: AA
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