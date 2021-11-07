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Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

07.11.2021 20:05
Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'a 24-20 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'a 24-20 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit'teki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayamayan milli takım, ilk yarıyı 10-9 geride tamamlandı.

Yunanistan ikinci yarıda hücumda etkili olurken, 45. dakikayı 18-13'lük skorla önde geçen Yunanistan, karşılaşmayı 24-20 kazandı.

Grupta oynanan iki maç sonunda Türkiye 2 puanda kalırken, Yunanistan puanını 4'e yükseltti.

Dünya Şampiyonası, Yunanistan, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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