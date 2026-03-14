Hentbol Dörtlü Final'de 22 Haziran Şampiyon!

Hentbol Erkekler 1. Lig Dörtlü Final müsabakaları Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre oynanan son maçların ardından Amasya temsilcisi 22 Haziran Spor Kulübü namağlup şampiyon olarak, Göztepe ise ikinci sırada yer alarak Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Normal sezonu B grubunda lider tamamlayan 22 Haziran Spor Kulübü, son maçında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 33-29 mağlup ederek organizasyonu 3'te 3 galibiyet ve 6 puanla namağlup şampiyon kapattı.

İzmir temsilcisi Göztepe ise son müsabakasında Sarıçam Belediyesi Spor Kulübü'nü 30-23 yenerek, turnuvayı 2 galibiyet ve 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

1 galibiyet ve 2 puanla Sarıçam Belediyesi Spor Kulübü üçüncü, turnuvayı puansız kapatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Kupa ve madalyalar takdim edildi

Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda tamamlanan Dörtlü Finallerin ardından kupa töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 22 Haziran Spor Kulübü Başkanı Aslan Bolat, çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçen sene Türkiye ikincisi olmuştuk ve şehrimize Süper Lig sözü vermiştik. Allah yüzümüzü kara çıkartmadı. Güçlü kulüplerin olduğu yerde namağlup Türkiye şampiyonu olduk. Gururluyuz, sevinçliyiz, memleketimize kupayı götürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşayan Göztepe'de Hentbol Şube Sorumlusu Emre Artkıy ise "Yıllar sonra yeniden Süper Lig'deyiz. Göztepe büyük bir camia, ait olduğu yerdeyiz. Süper Ligi renklendirmeye geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen de tüm takımları kutlayarak, federasyon olarak iyi bir organizasyona imza attıklarını kaydetti.