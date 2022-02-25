Hentbol Düzce birincileri belli oldu - Son Dakika
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Hentbol Düzce birincileri belli oldu

25.02.2022 18:43
Hentbol Düzce birincileri belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yarışmaları kapsamında yapılan Küçükler Hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları yarışmaları kapsamında yapılan Küçükler Hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Kızlarda Aydınpınar Ortaokulu, erkeklerde Rıza Malatyalı Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları yarışmaları kapsamında küçükler kız-erkek Hentbol il birinciliği Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda kızlarda Aydınpınar Orta Okulu birinci, Pakmaya Orta Okulu ikinci, Rıza Malatyalı Orta Okulu üçüncü, Atatürk Orta Okulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Rıza Malatyalı Orta Okulu birinci, Aydınpınar Orta Okulu ikinci, Pakmaya Orta Okulu üçüncü ve Atatürk Orta Okulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Hentbol Düzce birincileri belli oldu

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Kaynak: İHA

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