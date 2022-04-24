Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon Mihallıççık Spor Kulübü oldu - Son Dakika
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Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon Mihallıççık Spor Kulübü oldu

24.04.2022 21:04
Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon Mihallıççık Spor Kulübü oldu

Hentbol 2021-2022 Sezonu Erkekler 1. Ligi final grubu maçları sonunda Süper Lig'e yükselen üç takım belli oldu.

Hentbol 2021-2022 Sezonu Erkekler 1. Ligi final grubu maçları sonunda Süper Lig'e yükselen üç takım belli oldu.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanan maçlarını lider bitiren Eskişehir Mihallıççık Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ümraniye Belediye'nin ikinci sırada tamamladığı ligde Karabük Yenişehir GSK ise üçüncü sırada yer aldı. Her 3 takımda gelecek sezon Erkekler Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Organizasyon takdim edilen madalya ve kupaların ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon Mihallıççık Spor Kulübü oldu - Son Dakika


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