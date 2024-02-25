Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tamamlandı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig\'in 15. haftası tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Beykoz Belediyespor'un Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 yenerek kapanış maçıyla sona erdi. Diğer maçlarda ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 34-42, Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 31-27, Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-36, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-28 skorları alındı.

25.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:34
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.

İstanbul'da yapılan haftanın kapanış maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 42-28 yendi.

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Safi Çimento: 34-42

Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 31-27

Spor Toto- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-36

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 32-28

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 42-28

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tamamlandı - Son Dakika
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