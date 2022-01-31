Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
2 Şubat Salı:
13.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)
14.00 Hatayspor-Mamak Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Tokat Gençlik (Beşirli)
17.00 Eskişehir Ormanspor-Köyceği Belediyespor (Porsuk)
Ligde MYK Hentbol- Antalyaspor maçı ertelendi.
Kaynak: AA
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