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Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbol: Erkekler Süper Lig

18.02.2022 09:55
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

20 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor- Tokat Gençlik (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

17.00 MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (THF)

17.00 Antalyaspor-Mamak Belediyespor (Mavi)

20.00 Eskişehir Orman- Beşiktaş (Porsuk)

21 Şubat Pazartesi:

14.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Hentbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika Spor


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