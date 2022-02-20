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Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbol: Erkekler Süper Lig

20.02.2022 23:18
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, 4 müsabakayla başladı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, 4 müsabakayla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor- Tokat Gençlik: 43-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 32-34

Antalyaspor-Mamak Belediyespor: 34-32

Eskişehir Ormanspor- Beşiktaş: 15-22

Öte yandan Eskişehir Ormanspor-Beşiktaş maçına yaşanan taşkınlık nedeniyle yaklaşık bir saat ara verildi. Karşılaşma taraftarların salondan çıkarılmasının ardından tamamlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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