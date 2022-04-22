Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları, 24 Nisan Pazar günü oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Beşirli)
15.00 Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
17.00 Eskişehir Orman- Antalyaspor (Porsuk)
20.30 Beşiktaş-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
Kaynak: AA
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