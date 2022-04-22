Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları, 24 Nisan Pazar günü oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Beşirli)

15.00 Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

17.00 Eskişehir Orman- Antalyaspor (Porsuk)

20.30 Beşiktaş-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)