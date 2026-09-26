Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig 5. hafta maçında Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 mağlup etti. THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda ilk yarıyı 21-13 önde geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü sürdürüp karşılaşmayı kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 21-13 önde tamamladı.
Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı da 48-36 kazandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?