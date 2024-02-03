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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında üç maç oynandı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında üç maç oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig\'in 12. haftasında üç maç oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında oynanan üç maçın sonuçları açıklandı. Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto maçı 26-27, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento maçı 27-36, Konya Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı ise 33-45 sonuçlandı.

03.02.2024 20:17
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasına üç maçla başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto: 26-27

Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş Safi Çimento: 27-36

Konya Büyükşehir Belediyespor- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33-45

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında üç maç oynandı - Son Dakika
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